"Chiara Ferragni ha toccato un tema molto delicato", infatti "la legge 194 va applicata in tutti suoi aspetti, quello che succede nelle Marche è abbastanza inquietante e credo sia stato importante alzare il velo sulla vicenda". Lo ha dichiarato Enrico Letta, segretario del Pd, a 'Radio Capital'. "Le parole di Salvini hanno chiarito qual è il rischio, ha detto che gli piace il modello di famiglia ungherese. Ma non è quello il modello per una società libera" aggiunge il dem, sottolineando che "il voto del 25 settembre sarà anche spartiacque in materia di diritti tra chi vuole tornare al passato e chi pensa che i diritti siano una sfera intangibile".