"Ma quale sostegno alla natalità? Da FdI solo vuota retorica. E non desta alcuna sorpresa per noi piemontesi l'emendamento nascosto nel decreto Pnrr per minare la legge 194. Quello che Fratelli d'Italia pensa noi lo sappiamo bene, oggi ne abbiamo solo una conferma."

Lo dichiara la senatrice Torinese di Italia Viva Silvia Fregolent, che spiega: "È l'assessore alle Politiche sociali del Piemonte Maurizio Marrone il precursore, con "la stanza dell'ascolto" all'ospedale Sant'anna e il fondo "vita nascente" in favore delle associazioni che realizzano progetti mirati a scoraggiare le donne ad abortire. Si riempiono la bocca parlando di natalità e di rimozione degli ostacoli alla nascita, ma non fanno niente di concreto per la conciliazione fra vita e lavoro o per gli asili nido".