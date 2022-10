"Nel dpcm le deleghe a me affidate includono i Giochi di Milano- Cortina 2026". Lo afferma il ministro dello Sport, Andrea Abodi, in visita a palazzo Chigi, dove è presente la premier Giorgia Meloni. Abodi conferma che sceglierà il vertice della Fondazione Milano-Cortina entro la prossima settimana. "Farò due proposte" - dice Abodi - "e poi Meloni scegliera'". Abodi ricorda che lui stesso era tra i papabili per la Fondazione, ma "sono contento di essere stato chiamato al governo". Abodi afferma che sta riflettendo "sui tempi di applicazione" delle nuove norme sul lavoro nelle società sportive dilettantistiche.