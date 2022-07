"Seguiamo con attenzione il passaggio della gestione delle autostrade abruzzesi A24 e A25 dalla società concessionaria Strada dei Parchi ad Anas. Mercoledì il Gruppo Pd di Camera e Senato insieme incontrerà la delegazione dei Sindaci di Abruzzo e Lazio per ascoltare le preoccupazioni e le richieste degli amministratori locali. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri apre una stagione del tutto nuova. Il passaggio ad Anas già in corso in questi giorni deve essere seguito con attenzione, sia per la salvaguardia dell’occupazione che per noi è una priorità, sia per migliorare l’efficienza delle strutture, velocizzare gli interventi di messa in sicurezza, tenere bloccate le tariffe ed aprire la finestra sui pendolari a cui vanno applicati pedaggi specifici da limitare fino all’azzeramento. Alle audizioni di Strada dei Parchi e del Ministro Giovannini già in programmazione, ho chiesto di aggiungere anche quella di Anas, che sarà il gestore fino a costituzione della Newco. Anas si prende una grande responsabilità, spero abbia disponibili direttori di esercizio in grado di garantire sicurezza e contrasto delle emergenze. È autorizzata ad assumere, ma nel frattempo deve riassorbire il personale delle società collegate a Strada dei Parchi. Anche i sindacati sono preoccupati per il personale. Siamo a lavoro perché ci sia su tutta l’operazione massima chiarezza e coinvolgimento di tutti gli attori".

Lo afferma Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.