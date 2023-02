"Da questo governo i cittadini si attendono risposte. Io ho assunto il mio incarico ispirandomi a quattro principi: prudenza, perché dobbiamo evitare che le situazioni diventino esplosive; responsabilità, perché le funzioni di cui siamo investiti non sono nostre, ma ci sono state attribuite per il bene di un’intera comunità; rispetto perché la politica si fa anche riconoscendo le opinioni degli altri. Ma aggiungo anche fermezza, perché non ci si può piegare al ricatto dei violenti".

Sono le parole di Andrea Ostellari, sottosegretario leghista alla Giustizia, oggi sul Corriere della Sera.

"Si è lasciato pensare - spiega l'esponente del Carroccio - che nei confronti di Cospito si sia consumata una violenza. Il che è assolutamente falso. Il 41 bis non è accanimento. Si tratta di un dispositivo previsto, applicabile e applicato dopo un accurato esame della sua situazione, in cui hanno pesato quelle comunicazioni e quei contatti esterni al carcere che potevano comportare un problema per la sicurezza di tutti".

"Quel che mi ha dato fastidio, da parte del Pd, è stato il mettere in discussione il 41 bis per Cospito, anche se è una misura che è stata adottata dopo un esame approfondito dalla ex ministra Cartabia e da un giudice di sorveglianza. E che sarà definita dalla Cassazione, disponibile peraltro ad anticipare i tempi della sua pronuncia, che dunque arriverà a breve. È stato ed è - conclude - un percorso tracciato nel solco del diritto, non un accanimento".