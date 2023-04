"Il 25 Aprile è una festa fondante. Io vorrei che diventasse anche una festa di futuro".

Così, oggi sul Corriere della Sera, l'attuale governatore della regione Veneto, Luca Zaia.

"Deve diventare la festa della lotta all’intolleranza, al razzismo, alla violenza e alla mancanza di libertà. Che sono valori di tutti, non di destra o di sinistra. E il 25 Aprile è importante, oggi come ieri" sottolinea il governatore leghista, che poi aggiunge: "Non dimentichiamo mai che dall’8 settembre 1943 in questo paese si è combattuta una guerra di Resistenza. Ed è fondante perché la liberazione dal nazifascismo è una cosa per cui non hanno combattuto soltanto coloro che erano in armi. Ma ha coinvolto, donne, bambini, civili. E vanno ricordati gli ebrei sterminati e anche i non italiani che hanno partecipato. È stata una guerra del mondo. Ma è anche attualità. Dire che questo paese è fascista è coccolare una battaglia che non esiste più. È una pagina chiusa, come quella del comunismo. Ma io non sono tra quelli che giocano a carte, campi di concentramento contro foibe. Così non ne usciamo. Anche per non trasformare il 25 Aprile in una cosa per vecchi".