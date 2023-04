"La festa del 25 aprile è fondamentale, è il dna, l'identità dell'Italia. Un'Italia antifascista e per togliere ogni equivoco lo abbiamo messo nello statuto regionale. Non c'è retorica, c'è la costante attualità di ogni giorno. Se guardiamo lo scenario internazionale vediamo che il fascismo, ovvero l'autoritarismo, la dittatura, porta a sconvolgere il mondo. Oggi accade in Sudan, purtroppo continua ad accadere con l'occupazione russa dell'Ucraina. L'antifascismo, e la libertà, la democrazia, l'autodeterminazione, principi fondanti della Costituzione, sono elementi vitali per dare prospettiva di civiltà e sviluppo al Paese".

Lo afferma il governatore della Toscana, Eugenio Giani, alle cerimonie del 25 aprile a Firenze.