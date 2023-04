“Il 25 aprile è la festa di tutte le italiane e di tutti gli italiani, la festa della nostra liberazione dall’occupazione nazista e dall’oppressione del regime fascista. È la festa di chi ha resistito e combattuto per i diritti, per la libertà, per essere oggi una democrazia. Oggi siamo a fianco di chi combatte per la libertà nelle tante guerre spesso dimenticate, siamo a fianco del popolo Ucraino, dei cristiani in Nigeria e siamo al fianco di tante donne che cercano di combattere per i propri diritti in Iran come in Afghanistan”.

Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi durante la manifestazione organizzata da +Europa al Pantheon