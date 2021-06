“La Repubblica è libertà, legalità e democrazia. Grazie al Presidente Mattarella per le straordinarie parole di oggi, per aver ripercorso questi 75 anni ricordandone i progressi e i momenti di difficoltà”. Così in un post su Facebook il vicepresidente della Camera Ettore Rosato

“Un richiamo prezioso all’uguaglianza come fondamento della nostra Costituzione che però ha bisogno di essere ancora pienamente conseguita. Uguaglianza in campo sociale, tra territori, tra uomini e donne, tra generazioni protagoniste del nostro futuro”, conclude il presidente di Italia Viva.