"Riposato? Non che prima fossi stanco...". Leggermente abbronzato, Mario Draghi scherza con i cronisti al suo arrivo ai giardini del Quirinale, al ricevimento per la festa della Repubblica. Lo spazio anche per una battuta sulla partita di ieri, che ha visto la sconfitta della Roma col Siviglia nella finale di Europa League: ''Non commentiamo il disastro di ieri sera…", dice l'ex numero 1 della Bce, grande tifoso della Roma.