La Meloni ieri al Quirinale? “Ha baciato Landini sulla guancia. A me no invece, io sono io sindacalista cattivo. A me ha dato la mano e a Maurizio due baci. Ma io non sono geloso…” A raccontarlo scherzando, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri, che a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro questo divertente aneddoto sull’incontro di ieri, nei giardini del Quirinale, col presidente della Repubblica Sergio Mattarella.