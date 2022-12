Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che per far fronte all'emergenza energetica nel Paese servono circa 800 milioni di euro. Intervenendo con un video-collegamento alla conferenza internazionale per la resilienza e la ricostruzione dell'Ucraina in corso a Parigi, il leader di Kiev ha ammesso che "ovviamente è una cifra molto alta ma inferiore al costo di un potenziale black out" nel Paese.