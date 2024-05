"Ogni giorno, i terroristi russi usano missili e bombe aeree guidate per colpire Kharkiv e altre città e comunità nelle zone di confine e di prima linea. Per aumentare la protezione contro il terrorismo russo, la nostra difesa aerea deve essere rafforzata, anche espandendo la coalizione di aerei da combattimento e accelerando l’addestramento e il trasporto. Sappiamo quali capacità hanno i nostri partner. Sono necessarie decisioni politiche chiare. Possiamo anche vedere quali scommesse fa Putin. Vuole adattare completamente la Russia alla guerra ed espanderla, aumentando la pressione. Invece, la nostra pressione sull’aggressore – la pressione combinata di tutti coloro che nel mondo si oppongono alla guerra – deve funzionare e contrastare i piani offensivi della Russia sul campo di battaglia e in diplomazia. Nelle prime settimane della nostra maratona di preparazione al Summit per la Pace, ho invitato personalmente quasi trenta leader provenienti da varie regioni e parti del mondo. Abbiamo già molte conferme. È fondamentale mantenere l’unità globale dietro una pace giusta. Una volta che funzionerà per l’Ucraina, funzionerà per qualsiasi paese sotto attacco".

Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.