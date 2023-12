"Sono in contatto regolare con @VonDerLeyen ovunque vada nel mondo. Durante la nostra chiamata di oggi, abbiamo coordinato le posizioni in vista del vertice #EUCO . Ho ribadito la mia gratitudine per la valutazione positiva del nostro lavoro volto ad attuare tutte le raccomandazioni della Commissione.

Contiamo su decisioni positive riguardo allo strumento per l’Ucraina e sull’apertura dei negoziati di adesione all’UE. L’Europa deve difendere i suoi valori e la sua unità con decisione, e so che a questo riguardo possiamo sempre contare sul Presidente della Commissione europea". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.