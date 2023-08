"Ho avuto una telefonata con il Primo Ministro del Giappone Fumio Kishida. Ringraziamo per l'assistenza completa, in particolare, il sostegno all'Ucraina #PeaceFormula . Ha invitato il Giappone a partecipare alla preparazione del vertice globale sulla pace. Apprezziamo la dichiarazione del G7 sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina adottata durante la Presidenza giapponese. È giunto il momento di concludere accordi bilaterali pertinenti nel quadro di questa dichiarazione.

Siamo pronti ad avviare questo processo di negoziazione con il Giappone il prima possibile. Ho parlato al Primo Ministro degli sforzi dell'Ucraina per estendere il corridoio del grano, in particolare creando percorsi alternativi. L’Ucraina è pronta a continuare a fungere da garante della sicurezza alimentare globale. Abbiamo inoltre discusso dei preparativi per la Conferenza per la ripresa dell’Ucraina, prevista per l’inizio del prossimo anno in Giappone, e coordinato le nostre iniziative alla vigilia di importanti eventi giuridici internazionali". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.