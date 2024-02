"Sono grato alle Forze Armate dell'Ucraina e ai nostri guerrieri dell'intelligence militare, il Gruppo 13 del 9° dipartimento. Oggi la sicurezza del Mar Nero è stata rafforzata. Così come la motivazione delle nostre persone. Questo è importante. Stiamo gradualmente liberando il Mar Nero dagli obiettivi terroristici russi. Tutto ciò che il nostro Stato e il nostro popolo stanno imparando a fare per raggiungere gli obiettivi bellici dell'Ucraina entrerà sicuramente a far parte delle esportazioni ucraine dopo la guerra, quando avremo raggiunto i nostri obiettivi del tutto giusti. Il ruolo globale dell'Ucraina è quello di essere un donatore ed esportatore di sicurezza. Gli ucraini sanno essere forti e lo saranno sempre e aiuteranno gli altri".

"Le nostre coalizioni internazionali si stanno espandendo. Paesi Bassi, Germania ed Estonia si sono uniti alla coalizione di droni formata da Regno Unito, Lettonia e Svezia. La coalizione sta già lavorando e ha basi solide. Oggi si riunisce il Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, noto anche come Gruppo Ramstein. Le sue massime priorità sono la produzione congiunta di armi, forniture accelerate, droni e difesa aerea".

Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.