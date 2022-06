Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che una situazione di stallo nella guerra con la Russia "non e' un'opzione per noi" e ha chiesto nuovamente all'Occidente sostegno militare sufficiente a ripristinare l'integrità territoriale del suo Paese. "Siamo inferiori in termini di equipaggiamento e quindi non siamo in grado di avanzare", ha detto Zelensky intervistato al Global Boardroom

del Financial Times, "soffriremo più perdite e le persone sono la mia priorità"