"Ci stiamo preparando per nuovi ambiti di cooperazione con i partner, come quelli sui droni, al fine di aumentare le nostre capacità nell’utilizzo dei droni, nel contrastare quelli russi e nel rafforzare la nostra guerra elettronica. Ho anche tenuto una riunione sulle garanzie di sicurezza, che è una delle nostre priorità principali. Il relativo lavoro bilaterale con i partner è in corso. Oggi abbiamo delineato i risultati che potremo ottenere nel prossimo futuro".

Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social