Non c'e' alternativa per l'Ucraina oltre a combattere gli invasori russi e vincere la guerra: lo afferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform. "Non abbiamo altra alternativa che combattere. E vincere. Liberare la nostra terra e il nostro popolo. Perche' gli occupanti vogliono tutto cio' che abbiamo. Compreso il diritto alla vita degli ucraini", ha scritto Zelensky.