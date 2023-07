La Russia potrebbe ricorrere a un atto terroristico presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha detto il presidente ucraino, Voldymyr Zelensky, dopo i colloqui con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez a Kiev. "Diciamo da tempo che c'è una seria minaccia. Perché la Russia e' tecnicamente pronta a provocare un'esplosione locale all'impianto, che potrebbe portare al rilascio di sostanze pericolose nell'aria.

Lo comunichiamo molto chiaramente. Noi stiamo discutendo di tutto questo con i nostri partner in modo che tutti capiscano perché la Russia lo sta facendo e faccia pressione politicamente sulla Federazione Russa in modo che non

pensino nemmeno a una cosa del genere", ha detto Zelensky, rispondendo alle domande dei giornalisti secondo quanto riporta il Kviv Post.