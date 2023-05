"Ogni persona che lavora con la Russia sarà bloccata dalle sanzioni. E la Federazione Russa perderà tutto, insieme a coloro che in qualche modo cercano di aiutarla con il terrore". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio serale, ripreso da Ukrinform. "Continueremo i nostri passi sanzionatori e sono in arrivo nuovi pacchetti di sanzioni, ancora più su larga scala", ha aggiunto il capo dello stato, ringraziando Giappone, Finlandia, Germania, Canada e Islanda per aver aiutato l'Ucraina questa settimana. "Renderemo forte anche la prossima settimana dal punto di vista della nostra cooperazione con i partner. Non perderemo una sola settimana", ha sottolineato.