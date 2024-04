"Stiamo facendo ogni sforzo per garantire che il mondo continui a sostenere l’Ucraina e veda quanto è eroico il nostro popolo, come gli ucraini difendono il loro paese, le loro città e i loro villaggi, come ripristinano la vita nonostante tutto e come distruggono gli occupanti.

La Russia se lo merita. La Russia merita di essere sconfitta per tutto ciò che fa e per il terrore che provoca.

Ringrazio ciascuno dei nostri guerrieri che combatte per l'Ucraina. Ringrazio tutti coloro che lavorano affinché l’Ucraina resista e prevalga. Ringrazio tutti coloro che hanno a cuore i propri cari e l'Ucraina".

Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.