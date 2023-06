"L'Ucraina non accetterà mai un conflitto congelato con la Russia. Allo stesso tempo, il Paese scommetterà su alleanze e aprirà dialoghi per la piena adesione all'Ue e alla Nato". Lo afferma il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky durante un discorso alla Rada in occasione del Giorno della Costituzione, come riporta Rbc-Ukraina. "L'Ucraina non accetterà mai nessuna delle opzioni per un conflitto congelato. Nessuna. Al contrario, l'Ucraina estenderà la nostra formula di pace a tutti gli altri popoli del mondo che si battono per una vera pace", ha affermato.