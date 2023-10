"Il terrorismo ha aperto troppi fronti contro l’umanità. La guerra contro l'Ucraina. La guerra in Medio Oriente. Terribili destabilizzazioni in tutta l’Africa. Tentativi costanti di provocare una crisi nel mercato alimentare globale. Essere forti in tali circostanze significa affrontare il terrore. Essere un Paese grande non basta. Essere un Paese ricco non basta. Non basta avere ambizioni. Essere forti significa contribuire a proteggere le persone e la vita da ogni forma di terrore. Aiutare. Questo è il modo". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.