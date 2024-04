"È in corso un'operazione di salvataggio nel Dnipro a seguito di un attacco missilistico russo. Gli edifici di un college e di un asilo sono stati danneggiati. Sul posto sono presenti tutti i servizi di emergenza. I terroristi russi stanno ottenendo risposte ai loro attacchi. Ogni volta ricevono risposte sempre più ampie. Il sistema di guerra russo, tutti coloro che sono coinvolti in questa aggressione, tutti loro devono veramente sentire che non riusciranno a farla franca con questa aggressione. Il male perderà. E perderà.

Sottolineo: per l’Ucraina la difesa aerea riguarda la protezione delle vite umane, è qualcosa che deve funzionare. I sistemi di difesa aerea disponibili nel mondo non possono limitarsi a raccogliere polvere da qualche parte nei depositi quando possono salvare migliaia di vite dal terrorismo russo".

Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.