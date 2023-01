La decisione di Parigi di inviare a Kiev carri armati di produzione francese "da' un segnale chiaro a tutti gli altri nostri partner: non c'è alcuna ragione razionale per cui i carri armati di tipo occidentale non siano ancora stati forniti all'Ucraina. Si tratta di un aspetto molto importante per ripristinare la sicurezza di tutti gli ucraini e la pace per tutti gli europei". Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale, diffuso sul suo canale Telegram. "Un tale segnale", ha continuato Zelensky che oggi ha sentito il collega francese Emmanuel Macron, "è estremamente rilevante prima di un nuove vertice Ramstein. E' necessario porre fine all'aggressione russa quest'anno e non ritardare nessuna delle opportunità di difesa che possono accelerare la sconfitta di questo Stato terrorista". "Moderni veicoli corrazzati occidentali sono solo una di queste opportunità chiave", ha concluso Zelensky.