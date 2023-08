"Ho incontrato @PresidencyGR Katerina Sakellaropoulou per ringraziare la Grecia per aver aiutato gli ucraini fuggiti dall'aggressione russa e per il trattamento riservato ai bambini ucraini che ne hanno sofferto. Ho invitato la Grecia a prendere parte al recupero di Odessa, dato il ruolo speciale della città nella storia greca". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.