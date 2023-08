"Ieri notte, i terroristi russi hanno nuovamente preso di mira i nostri porti, le nostre infrastrutture che sono coinvolte nel garantire la sicurezza alimentare non nostra, ma comune, mondiale. In appena un mese dal tentativo della Russia di distruggere l'Iniziativa sul grano del Mar Nero, oggi è stato già il settimo massiccio attacco russo. I porti di Reni, Izmail, Pivdenny, Odessa, Chornomorsk, Mykolaiv: ogni attacco russo contro di loro è un duro colpo per i prezzi alimentari mondiali, è un duro colpo per la stabilità sociale e politica in Africa e in Asia". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale.

"È necessario reagire, tutti! È necessario contrastarlo - attivamente, proprio con sforzi congiunti", ha aggiunto. "Ringrazio tutti i leader e gli Stati che aiutano l'Ucraina a proteggere il nostro Stato, e quindi la sicurezza comune di tutti nel mondo. Difesa aerea per l'Ucraina, armi per i nostri soldati, sanzioni, pressioni finanziarie e politiche sulla Russia: queste sono ora le cose principali che garantiscono la sicurezza e il ritorno della pace non solo per qualcuno, ma per tutti nel mondo", ha concluso.