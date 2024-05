"Gli attacchi russi di oggi a Kharkiv sono ancora un altro esempio della follia russa: non c’è altro modo per descriverlo. Solo persone pazze come Putin sono capaci di uccidere e terrorizzare le persone in modi così atroci. Quando diciamo ai leader mondiali che l’Ucraina necessita di un’adeguata difesa aerea, che è necessaria vera risolutezza per garantire l’effettiva protezione della vita della nostra gente e che i terroristi russi non possono nemmeno avvicinarsi ai nostri confini, stiamo letteralmente parlando di come impedire tali attacchi terroristici. Ringrazio tutti i leader che ci ascoltano davvero e comprendono che ogni decisione a sostegno dell’Ucraina riguarda la protezione e il salvataggio di vite umane. Naturalmente, se avessimo sistemi di difesa aerea e di aviazione più adeguati e moderni, la flotta aerea russa verrebbe sconfitta allo stesso modo della flotta del Mar Nero. E il terrorismo russo sarebbe semplicemente impossibile. Abbattere aerei da combattimento, missili e droni russi è un vero e proprio mantenimento della pace".

Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.