Il presidente ucraino ha firmato la legge che prevede il divieto di importazione e distribuzione di volumi e prodotti editoriali dalla Russia, dalla Bielorussia e dai territori ucraini temporaneamente occupati: lo ha annunciato lo stesso Volodymyr Zelensky su Telegram. Il Parlamento di Kiev, la Verkhovna Rada, aveva approvato il relativo disegno di legge lunedì scorso. "Ho firmato la legge 'sugli emendamenti ad alcune leggi dell'Ucraina che stabiliscono restrizioni all'importazione e alla distribuzione di prodotti editoriali relativi allo Stato aggressore, alla Repubblica di Bielorussia e al Territorio temporaneamente occupato dell'Ucraina'. Credo che la legge sia corretta", ha scritto il leader ucraino. "Il testo della legge è stato inviato alle istituzioni dell'Unione Europea per un'ulteriore valutazione per stabilire se alcune disposizioni della legge possano influire sull'adempimento degli obblighi in termini di protezione dei diritti delle minoranze, in particolare dei diritti linguistici, nel contesto della raccomandazione del parere della Commissione Europea sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'Ue", conclude Zelensky.