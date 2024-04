"Oggi abbiamo discusso delle nostre attività di politica estera per questa settimana e di alcuni eventi di maggio e giugno. L’accento è posto sul rafforzamento dell’Ucraina. È inoltre in corso il lavoro su nuovi pacchetti di aiuti militari. Un'operazione di salvataggio è attualmente in corso a Bilopillya, nella regione di Sumy, a seguito di un attacco aereo guidato dai russi sul centro della città. Molti edifici sono stati danneggiati. Diverse persone sono rimaste ferite. Al momento risulta uccisa una persona. Le mie condoglianze.

Abbiamo bisogno di maggiori capacità per rispondere allo stato terrorista, comprese opzioni militari, sanzioni, economiche, legali e di altro tipo. L’occupante non capisce altro che il linguaggio della forza e il senso delle proprie perdite. Dobbiamo assicurarcelo. Tutti coloro che nel mondo valorizzano e cercano veramente la pace".

Lo afferma su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.