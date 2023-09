"La formula di pace ucraina sta diventando globale. È pronta ad offrire soluzioni e misure che risolveranno tutto ciò che la Russia ha utilizzato come arma contro l'Ucraina e i vostri Paesi". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando all'assemblea generale dell'Onu. Il leader ucraino intende presentare domani al Consiglio di sicurezza i dettagli del piano di pace ucraino e ha ribadito che più di 140 Stati e organizzazioni internazionali hanno sostenuto in tutto o in parte la formula.