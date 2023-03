"Un'altra settimana di difesa è quasi finita, un'altra settimana in cui l'Ucraina è diventata più forte. E quando il nemico è diventato ancora più isolato, ancora più senza speranza", ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Il presidente ha ricordato il patto con il Giappone e gli aiuti ricevuti "da Stati Uniti, Lituania, Finlandia e Germania. Inoltre, il parlamento svedese ha approvato l'11 pacchetto di sostegno alla difesa per l'Ucraina". Dopo aver sottolineato che la Russia deve essere sconfitta in tutti i campi, il presidente ha detto che "è la sconfitta su vasta scala della Russia che sarà una garanzia affidabile contro nuove aggressioni e crisi".