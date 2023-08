"La produzione ucraina di droni - Leleka, Fury, ecc. - così come le forniture dai partner e tutte le forme di importazione - deve crescere, e questo è uno dei compiti più importanti". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "I droni sono materiali di consumo e dovrebbero essercene quanti ne servono - e ne hanno bisogno i nostri guerrieri - per salvare vite umane e garantire risultati nelle battaglie. C'è molto da fare in questo settore ed è troppo presto per dire che stiamo facendo abbastanza", ha aggiunto.