"Sono arrivato a Singapore per partecipare allo Shangri-La Dialogue, il principale vertice asiatico sulla difesa. La sicurezza globale è impossibile quando il paese più grande del mondo ignora i confini riconosciuti, il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, ricorre alla fame, all’oscurità e al ricatto nucleare. Ripristinare la pace giusta in Ucraina e garantire la sicurezza alimentare e nucleare globale saranno gli obiettivi del vertice globale sulla pace in Svizzera. Ed è per questo che la voce dell’Asia-Pacifico deve essere ascoltata lì. A Singapore interverrò alla conferenza e terrò una serie di incontri, in particolare con il presidente di Singapore Tharman Shanmugaratnam e il primo ministro Lawrence Wong, il presidente di Timor Est José Ramos-Horta, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin e gli investitori di Singapore".

Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.