"L'Italia e la Rai non fanno assolutamente bella figura con la vicenda Zelensky: meritava di essere ospitato a Sanremo per spiegare la lotta di resistenza che gli ucraini stanno conducendo contro le bombe assassine di Putin che continuano a cadere anche in questi giorni". Lo afferma Benedetto Della Vedova, segretario di + Europa, all'agenzia Vista.