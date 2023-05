"Spero che sia un incontro importante, sono ai massimi livelli: Santo Padre, presidente del Consiglio e presidente della Repubblica. Leggo ricostruzioni surreali in base al quale io non sarei andato, ma non è mai stato previsto". Lo afferma ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un punto stampa a Milano, parlando della visita a Roma del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Il presidente del Consiglio incontra un presidente del Consiglio. Spero che oltre al doveroso sostegno dell'Ucraina, si trovi il tempo di pensare al dopo, al giorno del cessate del fuoco e al giorno della pace e alla fine della guerra. Spero che ai tavoli si parli anche di questo", ha aggiunto Salvini.