"In questo momento il posto più pericoloso è l’aeroporto. Gli altri quartieri della città di Kabul sono tranquilli. Oggi abbiamo avuto modo di uscire con la macchina per andare fino al Ministero della Salute e abbiamo visto una situazione sotto controllo. Sicuramente la città è più vuota rispetto a prima, ci sono molti check point di talebani armati. Ma detto questo la situazione è tranquilla. Stiamo continuando a ricevere pazienti da tutte le parti della città per piccole sparatorie durante la notte e parte dei pazienti che riceviamo con ferite da proiettili arrivano giusto dall’aeroporto, anche questa mattina ”. Lo ha detto a Sky TG24 Alberto Zanin, coordinatore medico a Kabul del Centro chirurgico per vittime di guerra di Emergency.

“La settimana scorsa per quanto riguarda noi, anche dal punto di vista internazionale, perché non avevamo ancora uno spokeman a cui far riferimento. Nella giornata di oggi siamo riusciti ad aver contatto con l’attuale ministro della Salute pubblica del nuovo governo che ci ha assicurato un appoggio da parte loro e completa collaborazione, quindi adesso siamo più tranquilli da quel punto di vista”. Lo ha detto a Sky TG24 Alberto Zanin, coordinatore medico a Kabul del Centro chirurgico per vittime di guerra di Emergency.