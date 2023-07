"Chiediamo l'immediata scarcerazione di Patrick Zaki e condanniamo con fermezza la repressione delle libertà civili e individuali in corso in Egitto". È quanto si legge in una nota della Cgil nazionale.

"A Zaki - ricorda il sindacato - è stata conferita una laurea con il pieno dei voti dall'Università di Bologna il 6 luglio scorso. Abbiamo celebrato insieme a lui questo traguardo e auspichiamo che possa riprendere non appena possibile il suo percorso di studi".

Per la Cgil, "l'Egitto continua a non fornire la necessaria collaborazione per arrivare alla verità rispetto alla barbara uccisione di Giulio Regeni e continua a reprimere i diritti e le libertà dei sindacati autonomi". "Le Istituzioni internazionali, l'Unione europea e il governo italiano intervengano immediatamente chiedendo la scarcerazione di Zaki e pretendendo dal governo egiziano chiarezza rispetto a questa nuova condanna", conclude la Cgil.