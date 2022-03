La Cina dichiara la propria comprensione per le "grandi preoccupazioni" dei Paesi europei per la crisi ucraina e prova "profondo rammarico" per la situazione nel Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso di un colloquio in videoconferenza con il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio. "La crisi ucraina e' strettamente correlata alla sicurezza e alla stabilita' dell'Europa", ha dichiarato Wang citato in una nota della diplomazia di Pechino. "La Cina comprende appieno le grandi preoccupazioni dei Paesi europei, compresa l'Italia, e si rammarica profondamente che la situazione in Ucraina sia giunta a questo punto".