"Sono convinta che l'Unione Europea può affrontare la sfida posta dalla guerra in Ucraina". Lo afferma la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in una dichiarazione diffusa in vista della Giornata dell'Europa, che si celebra domani. Il continente, continua, "incontra le ombre di un passato che pensavamo di esserci lasciati alle spalle. Una guerra atroce, un'aggressione insensata e città distrutte. Milioni di innocenti in fuga dalle loro case. Un popolo che lotta disperatamente per decidere sul proprio futuro. L'Europa sta dalla parte dell'Ucraina"