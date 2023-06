"Noi saremo insieme, per un lungo periodo. Ho parlato con Volodymyr Zelensky in vista della Conferenza di Londra sulla ricostruzione dell'Ucraina. Abbiamo discusso del sostegno finanziario dell'Ue oltre il 2023 e dei progressi compiuti dall'Ucraina nelle sue riforme.". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.