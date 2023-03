"Ho parlato oggi con Zelensky in seguito agli indiscriminati attacchi missilistici di ieri sera contro l'Ucraina. Il deliberato attacco della Russia ai civili e alla rete energetica è un crimine di guerra". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un tweet in cui da' conto della sua telefonata con il premier ucraino, Volodymyr Zelensky. "Rafforza la nostra comune determinazione a continuare i progressi negli impegni di riforma dell'Ucraina lungo il suo percorso europeo", aggiunge.