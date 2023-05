"È importante parlare oggi di responsabilità perché la prospettiva della responsabilità potrebbe fungere da deterrente per i soldati russi nel commettere nuovi crimini. Ma è importante anche per il futuro perché solo la giustizia può essere fondamento per una pace duratura e per una pace giusta". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al summit del Consiglio d'Europa.