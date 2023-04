Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, annuncia in una lettera indirizzata ai cinque capi di governo di Polonia, Romania, Bulgaria, Ungheria e Slovacchia, "un secondo pacchetto di sostegno finanziario di 100 milioni di euro e un tasso di cofinanziamento del 200%, per gli agricoltori interessati". "Desidero informarvi che anche la Commissione europea adotterà misure preventive ai sensi della clausola di salvaguardia inclusa nel regolamento sulle misure commerciali autonome. Queste misure preventive contrasteranno immediatamente il deterioramento della situazione dei produttori dell'Unione per prodotti specifici, vale a dire frumento, mais, colza e semi di girasole", ha aggiunto.