"La prossima volta che Joe Biden decide di usare l’espressione ‘pazzo figlio di p***ana’, cerchi di ricordare che gli americani la associano a suo figlio Hunter Biden” Lo scrive su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Il presidente degli Stati Uniti ha definito il presidente russo Vladimir Putin un “pazzo bastardo” nel corso di un incontro a San Francisco , in Califormnia, con i donatori del Partito Democratico. Zakharova ha definito l’affermazione di Biden “vergognosa”. Nel suo discorso, Biden ha usato le tre lettere “SOB”, che stanno per “son of a bitch”. “È chiaro che il signor Biden, a beneficio degli interessi politici nazionali, mostra un comportamento nello stile di un cowboy di Hollywood”, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov commentando l'accaduto.