Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, ed i capi di governo di Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna, hanno espresso questa sera la loro "determinazione" a far sì che la sovranità dell'Ucraina "sia rispettata", alla luce delle "tensioni tra la Russia e l'Ucraina". E' stato un comunicato dell'Eliseo a renderlo noto. Nel vertice virtuale, a cui era presente il premier Mario Draghi, i capi di governo hanno anche assicurato "il loro impegno ad agire per mantenere la pace e la sicurezza in Europa". I partecipanti al vertice hanno sostenuto come la Russia debba tornare al tavolo dei negoziati con l'Ucraina nel quadro del gruppo cosiddetto 'Normandia', sotto l'egida della Francia e della Germania.