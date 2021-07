Livello di allerta massimo per i viaggi verso la Spagna. Lo ha annunciato il Centers for Disease Control and Prevention degli Usa: "Evitate viaggi nel Paese iberico. Se dovete viaggiare in Spagna, assicuratevi di essere completamente vaccinati prima di farlo". Si tratta di una misura cautelativa importante dettata dal fatto, fanno sapere dalla Casa Bianca, che nelle prossime settimane sia previsto un incremento dei casi dovuti alla variante Delta.