Nel terzo anniversario dell'assalto al Capitol Hill, l'ex presidente Donald Trump ha descritto coloro che hanno preso parte all'attacco e sono attualmente incarcerati come "ostaggi". Ha anche dichiarato la sua intenzione di concedere la grazia a molti di loro nel caso in cui venga eletto "per la terza volta" alla Casa Bianca nel prossimo novembre. Durante un comizio in Iowa, Trump ha riaffermato la teoria cospirativa secondo la quale l'FBI e il movimento radicale antifascista Antifa sarebbero stati coinvolti nel guidare l'attacco al Capitol Hill.