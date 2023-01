L'ex presidente Usa, Donald Trump, ha ritirato la causa intentata contro la procuratrice generale di New York, Letitia James, presso un tribunale federale della Florida.

Trump aveva citato in giudizio James a novembre in risposta alla causa dove la procuratrice accusava il tycoon e la sua azienda di aver fuorviato le banche e altri investitori sul valore dei suoi beni in una pratica che James aveva definito come "l'arte del furto".